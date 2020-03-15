去年大選，農委會因一起預算編列1450萬元的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，引發朝野攻防，「1450」甚至成為政府網軍代名詞。行政部門編列預算，發包標案給公關公司進行收集輿情、宣傳政策等任務，其實行之有年，若拿捏恰當，確實也有助於政策宣傳「接地氣」。去年，農委會標案竟演變成朝野重大攻防之一，恐是行政部門對於國會監督的迴避與敷衍才是最大問題。

國民黨立委洪孟楷說，行政部門編列合理預算宣傳政策，有助政府與民眾溝通，這當然都支持；但假如浮濫編列、淪為「1450爭議」，就要檢討。他說，政府部門在宣傳政策時，要注意實際政策較果和人民實際感受的相輔相成，才不會宣傳一套，執行又是另一套，避免「老王賣瓜自賣自誇」。

針對行政部門有沒有編列預算養網軍，洪孟楷則表示，還是要回到委員會專業的預算審查，政府現在都會在電子採購網上公告標案，國會監督能做的，就是要把每一筆標案再調出來檢視其成果內容，確認有沒有浮濫使用。

國民黨立委林奕華表示，政府挹注資源宣傳政策，最後有沒有效，其中有許多客觀因素，包括議題重大與否、民眾主動關心的程度，例如目前防疫是大事，政府宣傳防疫相關事項，民眾都會主動關心，讓政府資源運用效益極大。

林奕華也說，公部門編列行銷預算，要注意行銷的重點是政策，不能流於首長個人造神，這是分際問題；政策成功後面有許多專業的公務員貢獻，功勞應該還是要給這些無名英雄公務員，若政府的標案內容、結果能公開透明也能有助於國會監督，調整行銷方式，避免淪為政治人物的造神運動。

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(中時電子報)