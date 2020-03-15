日本羽球球王桃田賢斗1月13日在馬來西亞遇上嚴重車禍，司機當場死亡，他和車上其他3人也都受傷。昨（14日）桃田在車禍後首次召開記者會，但一名體育記者提問，卻讓記者會當場冷場，桃田也相當不悅，但最後還是冷靜的回答了記者的提問。

據《週刊文春》報導，桃田在記者會上的表現讓外界大為讚賞，外界認為車禍可能會導致創傷後遺症，但他卻說：「我很久都沒有這麼久不打球，現在可以繼續練習，我感到非常開心，我會積極的練習。」

但其實，桃田在車禍中不只鼻樑骨折，他右眼眼眶底部也有骨折，因而引發了一些視力上的症狀。報導指出，這個傷勢目前還在康復中，這段時間無法出賽是很嚴重的事，但桃田本人並未對此表現出急燥。

不過，富士電視台負責羽球的體育記者接著提問，卻讓現場一度冷場，他問桃田：「你是如何看待這場車禍？不幸的、讓你活下去的幸運部分，分別是什麼？」桃田當場變了臉色，但又不便在記者會上發作，最後冷靜的回答：「這場車禍中有人死亡，我從未覺得幸運過。」

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(中時電子報)