新冠肺炎在全球大流行，台灣防疫成效被各國盛讚，但國人還是人心惶惶，盡量減少外出，以避免被病毒傳染；各行各業「來客數」明顯下滑，就連醫院急診室也一樣。急症暨外傷中心主治醫師傅志遠忍不住嘆：「這完全不是正常的現象！」

傅志遠表示，許多病人因為新冠肺炎而不去醫院，門診和住院病患、常規手術都減少，是可預期、理解的，「但掛急診的人數，沒道理下降才對。」傅志遠直言，緊急狀況不會挑時間，不應該因為「現在不適合去醫院」，緊急病患就減少，但急診病患就是少了許多。

平時上午11時至晚間7、8時，是外科急診最忙碌的時段，傅志遠說：「摔倒的、車禍的、燒燙傷的、打架的、手被機器捲進去夾傷的，一個接著一個來，幾乎沒有停下來的時候。」一個晚上四、五台刀、將近二十個會診，幾乎是每位值班醫生的家常便飯。

但近日外科急診的病患卻是「零零星星」，如果醫生處理速度快，甚至還會出現好幾分鐘完全沒有病患，非常難得。傅志遠說：「前幾天值外科手術夜班，別說需要開刀的病人了，連急診會診都沒幾個！」

傅志遠對此直言：「這代表什麼呢？代表很多平常來掛急診的病人，其實不是那麼需要來掛急診。」許多病患覺得病情緊急，但都能因新冠肺炎這樣的特殊狀況而忍一忍；傅志遠表示，健保應該照顧的，或許應是「非不得已，不到最後關頭，不得不來掛急診、住院、開刀的病人」。

傅志遠臉書發文，希望疫情過去後，民眾看病「回歸常態」的現象可以留下。（圖／傅志遠 Peter Fu臉書）

「在這個時間點，嚴峻的疫情篩選出了真正需要看病的人。」傅志遠一語道破台灣醫療體系面臨的異常狀況，舉例國外看病很貴，民眾多自行買藥服用，實在不行才會去看醫生，因為醫療費用足以讓病患自我篩檢。

但是台灣的全民健保讓人人都看得起病，造成民眾大量看醫生，「這扭曲了健保的原意，加重了醫療的負擔，更重要的是，這完全不是正常的現象！」傅志遠語重心長，表示希望疫情盡快過去，「然而這難得能回歸常態的民眾行為，我希望能夠留下。」

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(中時電子報)