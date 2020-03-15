新北市新店區發生凶殺命案，一名23歲王姓男子與妻子發生口角後，竟拿起20公分長的生魚片刀，隨機刺殺在路邊等人的林姓機車騎士，造成對方送醫不治；台北地院認定，王男有逃亡之虞，裁定收押。對此廢死聯盟執行長林欣怡沉默許久，也於昨（14日）晚間表態回應了。

王姓男子13日晚間在車上與妻子討論晚餐要吃什麼，由於不想回妻子娘家吃飯、感覺很尷尬，雙方因此爆發激烈口角，沒想到竟怒波及路旁等著接姊姊下班的林姓騎士，持刀朝對方背部整根狠狠插入，導致騎士流了一灘血，送醫後仍傷重慘死。

事發當時，在副駕駛座的妻子目睹一切，崩潰在車上哭喊「你幹什麼」、「王秉X你到底在幹什麼」、「快點叫救護車」，情緒相當激動。而王男最後在新店區的秀朗橋頭被捕，據了解，當時他立馬向警方表示，自己沒有服藥，才會情緒失控犯案，不過知道路人死亡後，只冷冷回「喔」。

影片在網路上發酵，許多人痛斥社會到底怎麼了，繼鄭捷、小燈泡案後，竟又出現隨機殺人事件，紛紛要廢死聯盟出來講清楚。

對此廢死聯盟執行長林欣怡昨（14日）晚間轉發網友貼文寫道，有點難過的是，即使經歷了鄭捷、小燈泡到去年與惡的距離播出，發生這些事件後群眾第一個反應還是差不多的，所以只好再轉貼呂秋遠律師在2016年小燈泡事件發生後的10點叮嚀給大家，希望我們的社會可以消化這次的恐懼跟不安。

文內強調，「請不要叫廢死聯盟踹共，人不是他們殺的，他們只是堅持自己的理念而已，但是並不是因為他們呼籲廢除死刑，所以才有隨機殺人案發生。」

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(中時電子報)