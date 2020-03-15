醉漢持刀巷內砍傷友人 鶯歌警方火速到場壓制

56歲曾男昨晚9時許與48歲郭姓友人在新北市鶯歌區住處飲酒，酒過三巡後兩人發生爭執，郭男欲憤而離去，曾男竟持菜刀緊追在後，兩人在巷口扭打成一團，郭男臉部不慎被菜刀劃出5公分傷口，曾男也受有多處擦挫傷，所幸員警及時趕抵壓制，經送醫後暫無大礙，由於兩人均不提告，警方依違反社維法辦理。

三峽警分局表示，昨晚接獲110通報，指稱有人在鶯桃路182巷內持菜刀追砍，隨即派快打部隊趕往處理，立即奪刀並架開2名酒醉男子，分別送往三峽恩主公醫院及桃園聖保祿醫院醫治，立即調閱監視器畫面釐清案情。

警方指出，56歲曾男與48歲郭男為朋友關係，昨晚同在鶯歌櫻桃路住處內飲酒，不料幾杯黃湯下肚後，兩人開始互相叫囂、動手互毆，最後不歡而散，不料曾男見郭男離開，竟從家中廚房找出一把菜刀緊追在後，兩人在巷口扭打成一團，路過民眾嚇得趕緊報案，所幸送醫後均無大礙，事後兩人酒醒均不提出告訴，全案依社維法究辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時 )