國民黨高雄市黨部主委莊啟旺與國民黨黃復興黨部黃國雄黨部主委史忠義、高雄市議員黃柏霖等人15日共同為淨心長老覆蓋黨旗，緬懷淨心老和尚畢生勛績、榮耀。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜15日到高雄阿蓮區光德寺出席淨心長老圓寂讚頌會，他步出會場時表情哀傷。（林瑞益攝）

高雄市阿蓮區光德寺淨心長老於2020年2月15日逝世，光德寺3月15日舉行圓寂讚頌會。國民黨主席江啟臣、高雄市長韓國瑜等人出席。對於江韓會，韓國瑜僅表示，會再向大家報告；江啟臣對此也沒有鬆口。

淨心長老於今年2月圓寂，享耆壽91歲。前立法院長王金平、前總統馬英九、前副總統吳敦義、總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇等人出席讚頌會，場面肅穆。

對於是否與韓國瑜碰面，討論如何解除罷韓危機？江啟臣表示，15日主要是參加淨心長老的讚頌會，有機會碰到韓市長，會廣泛地交換意見，包含市政、地方跟中央資源的爭取，黨中央、黨團如何與高市府合作。也必須了解韓國瑜、高市府在防疫工作、紓困條例實施後遇到的需求問題，做通盤的了解，其他縣市也會一起進行。

此外，陳菊在會中代表蔡英文總統頒發褒揚令，讚揚淨心長老一生護國衛教的巨大貢獻。國民黨則由江啟臣代表榮頒華夏一等獎章，並由主委莊啟旺、史忠義、高雄市議員黃柏霖等人共同覆蓋黨旗，緬懷淨心老和尚畢生勛績、榮耀。

(旺報 )