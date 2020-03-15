高雄市阿蓮區光德寺淨心長老於2020年2月15日逝世，光德寺3月15日舉行圓寂讚頌會。國民黨主席江啟臣、高雄市長韓國瑜等人出席。對於江韓會，韓國瑜僅表示，會再向大家報告；江啟臣對此也沒有鬆口。
淨心長老於今年2月圓寂，享耆壽91歲。前立法院長王金平、前總統馬英九、前副總統吳敦義、總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇等人出席讚頌會，場面肅穆。
對於是否與韓國瑜碰面，討論如何解除罷韓危機？江啟臣表示，15日主要是參加淨心長老的讚頌會，有機會碰到韓市長，會廣泛地交換意見，包含市政、地方跟中央資源的爭取，黨中央、黨團如何與高市府合作。也必須了解韓國瑜、高市府在防疫工作、紓困條例實施後遇到的需求問題，做通盤的了解，其他縣市也會一起進行。
此外，陳菊在會中代表蔡英文總統頒發褒揚令，讚揚淨心長老一生護國衛教的巨大貢獻。國民黨則由江啟臣代表榮頒華夏一等獎章，並由主委莊啟旺、史忠義、高雄市議員黃柏霖等人共同覆蓋黨旗，緬懷淨心老和尚畢生勛績、榮耀。
(旺報 )
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