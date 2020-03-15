這批兒童口罩從國中、小、幼兒各種尺寸都有，將分類整理後發送給受扶家庭25歲的陳湘綾已經是公司負責人，兒時曾受家扶幫助，她捐出逾2000片兒童口罩給北台南家扶，幫助沿海、山區的受扶家庭。（北台南家扶提供／莊曜聰台南傳真）

家扶社工整理口罩。25歲的陳湘綾已經是公司負責人，兒時曾受家扶幫助，她捐出逾2000片兒童口罩給北台南家扶，幫助沿海、山區的受扶家庭。（北台南家扶提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，口罩需求有增無減，北台南家扶中心日前獲贈一批兒童口罩，並指定發送給偏遠地區的孩子，北台南家扶佳里服務處清點後共有2010個，估計市價近20萬元，今天聯繫捐贈者要致贈感謝狀，來的竟是一位年僅25歲的正妹，原來她年幼時曾受過家扶協助，現在已經是美容用品公司負責人，希望能夠奉獻一己之力，把這份溫情傳遞下去。

25歲的陳湘綾與友人共同經營璽真國際有限公司，販售美容用品，時常得去日、韓等考察並採購產品，2月中她與友人前往韓國，想到接下來開學後兒童口罩需求將會大增，在研究過韓國市售口罩品質後，考量防護力、可重複使用等特點，就跟友人跑遍當地藥妝店、藥局，採購一批KF94兒童口罩打算回台後捐出。

但受到韓國疫情爆發影響，陳湘綾回台後需要自主居家管理14天，在結束自主管理「出關」後，她立刻拖著滿滿2個行李箱的口罩前往北台南家扶佳里服務處捐贈，簡單交代後就離去。

佳里服務處社工人員清點後發現口罩數量超過2000個，且尺寸大小還有區分國中、小、幼兒使用等等，驚訝之餘也相當感動，因此連絡陳湘綾前來，要向她表達謝意，陳湘綾也和外婆一起前來，順道了解口罩的配送情形，深談之下才知道她的經歷及背景。

陳湘綾說，弱勢家庭家長可能因資訊不足或經濟弱勢，忽略幫孩子更換口罩以達防疫效果的需求，才想到要捐贈提供家扶的弱勢家庭運用，並指定送給沿海及山區偏遠地區的孩子；家扶佳里服務處督導洪玉華表示，佳里服務處目前扶助兒童數371名、玉井區則有98名，平均每位兒童可領到4到5片優質口罩，每片至少可使用3天，將陸續配送出去。

(中時 )