棒壇最著名的「超級經紀人」波拉斯其實擁有醫藥背景，他是太平洋大學藥學博士及法學博士，還曾擔任過藥劑師，以他的角度來看，認為在大聯盟因新冠肺炎延賽期間，球員留在春訓基地比回家安全，也是對身體狀況最好的安排。

波拉斯接受《紐約郵報》採訪時表示，他認為比起球員各自回家，春訓其實像是「半隔離」的狀況，甚至假如球員感染，春訓基地也是最棒的康復地方，「某種程度來看這是一種臨床實驗，球員每天都會接受檢查並立刻獲得治療，由於大聯盟沒有出現肺炎案例，因此與外界相比，過去這一個月證明留在春訓是安全的。」

波拉斯進一步說明，「降低感染機率可能關鍵在於春訓基地在偏遠地區（佛州、亞利桑那），治療的關鍵是及早發現與治療，球員每天都在接受醫療保健、接受診斷，在這種管理下，就算爆發疫情也是最佳隔離狀態。」

洋基隊昨日宣布全員留在春訓基地，這件事就是由波拉斯的客戶布瑞騰(Zack Britton)向媒體宣布的，此外寇爾(Gerrit Cole)、派克斯頓(James Paxton)等重要投手也是他的客戶。

「留下來是一種選擇，這選擇是有好處的，」波拉斯表示，「你持續訓練計畫，不要出遊，這證明你正拒絕病毒接觸。這並不是完全隔離，是有限制的隔離，而這證明這樣做有效。除此之外，留在春訓基地也能保持體能，繼續訓練能比其他人更充分準備例行賽開打。」

(中時 )