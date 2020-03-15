一名自稱患思覺失調症，叫「小鄭容和」的王姓直播主，13日深夜在新北市新店區，隨機從背後一刀捅死完全不認識的林姓男子，令人震驚。有網友在PTT發問「帥哥富二代砍死人 律師該怎麼辯護」，引發鄉民熱烈討論，一致認為王男不會被判死，更有網友打賭，最多不會超過7年就出獄，超過的話請100份雞排。

23歲「小鄭容和」王男供稱當時與妻子爭吵一時情緒失控，才會持刀隨機朝機車停在車子前方的林男猛刺一刀。王男向警方自稱患思覺失調症，有解離性人格分裂，而從王嫌的IG可看出，他喜歡開名車、流連PUB，生活相當愜意，之前就在IG秀出殺人的流理刀，還註明是「品牌迷失」。

有網友在PTT發問「帥哥富二代砍死人 律師該怎麼辯護」，鄉民「lepeace (溜搭溜搭)」回應，「在台灣，殺人的只要有幾個關鍵因子是法官的最愛就會出現神奇判決。

例如：富二代（代表祖上有背景）、精神疾病、被害者已死（在台灣屍體是沒有人權的）、不在選舉期間」

這次的案件不就符合這四項嗎？所以律師要辯護什麼？法官自己就會想理由能減刑就減刑，未看先猜三審判10年，五年就能出獄，再多也不會超過7年出獄。超過我請一百份雞排。」

眾多鄉民紛紛留言表示「卡位雞排」，不過有人質疑「卡三小 三審都多久了」，lepeace (溜搭溜搭)也霸氣回應「只要有人還記得 包含我自己 我一定發啊」。

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(中時電子報)