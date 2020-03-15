新冠肺炎疫情升溫，全美進入緊急狀態，美國人生活出現大轉變。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）及全球各大學專家2月預估，若新冠肺炎疫情席捲美國，最慘的情況是，超過2.1億美國人會感染，當中170萬人可能病死。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國CDC及全球各大學專家2月召開視訊會議，預估新冠肺炎如果席捲美國，將對美國造成什麼樣的後果。

CDC流行病學家畢格斯塔夫（Matthew Biggerstaff）在會議上對在場50位專家展示4種可能的疫情發展，如果美國不實施任何措施減緩病毒擴散，綜合這4種發展，最慘屆時將有1.6億至2.14億美國人感染新冠肺炎，20萬至170萬美國人可能病死。預估模型還指出，感染情況恐將持續數月、甚至超過1年，全美不同社區將在短時間內接連爆發疫情。

此外，令人擔心的是，上億患者中，將有240萬至2,100萬人需要住院治療，恐將癱瘓美國醫療體系，因為全美現階段僅有約92.5萬張病床配有足夠醫療人員。

不過專家強調，如果各級政府、企業、個人開始採取措施減緩病毒傳播，未來新冠肺炎的感染人數將會趨緩，CDC也正在研究，如果將防疫措施等因素考慮在內，美國最慘的疫情預估情形將為如何。參與製作疫情模型的約翰霍普金斯大學土木暨系統工程系副教授賈德納（Lauren Gardner）表示，如果人們開始改變行為，這些模型將不再適用，「如果我們採取適當行動，情況將會有很大的改善空間。」

這些能減緩疫情的行動包含檢測病毒、追蹤接觸者、減少人際互動等。

CDC的這份預估數據並對對外公告，同時也未上承給擔任美國防疫防疫指揮官 的副總統彭斯（Mike Pence），同樣參與會議的佛羅里達大學（University of Florida）專家隆吉尼（Ira Longini）表示，該份研究仍有幾個關鍵問題存在不確定性，因此並未對外公開內容，包括無症狀者及輕症者的病毒傳染程度。

(中時電子報)