行政院政務委員唐鳳。（資料照，陳信翰攝）

「口罩實名制 2.0」上路，行政院政務委員唐鳳今天在臉書透露，過去兩週政院團隊曾經有過幾項政策權衡，甚至曾考慮將一週三片的量，提升到一次配銷五十片，不過後來基於公共衛生的專業考量，打消了這個念頭，維持與藥局一致片數。

唐鳳在臉書發文表示，「口罩實名制 2.0」主要目的，一方面要讓許多因時間或距離等因素，難以至藥局購買口罩的民眾多一個選擇；另一方面，也希望舒緩藥局的排隊人潮，並解決部分區域口罩供不應求的現象，從而提升整體口罩的分配效率及使用比例。

唐鳳指出，任何政策都有改進的空間，過去兩週政院團隊曾有過下列3項政策權衡：

第一、「口罩實名制 2.0」系統需搭配讀卡機，但只能在電腦上運作，對於手機使用者不夠友善，因此政院團隊決定串接「全民健保行動快易通」手機服務，並大幅擴充前後端系統流量，因應實際需求。

第二、配銷內容從比照藥局一週三片、兩週六片，再到一次配銷五十片都曾經是討論的選項，不過，基於公共衛生的專業考量，為了要讓最多人都能獲得基本所需的口罩，因此最終出線的週期及數量，仍維持與藥局一致的一週三片。

第三、經過盤點，「口罩實名制 2.0」第一輪配銷數量為兩百三十三萬組，政院團隊決定，若預購人數超過兩百三十三萬人，將以公開抽籤的方式來產生取貨名單。

唐鳳強調，「口罩實名制 2.0」的預購採「登記制」而非「排隊制」，不是先到先贏的原因在於：一方面希望能夠分散人流，降低系統負載壓力；另一方面，也是要避免少數有能力寫搶票程式的朋友，排擠了其他人的權利。

(中時電子報)