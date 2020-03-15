新冠疫情延燒全球，近日就有一名婦人憑著健保卡去領口罩時，只因藥師一時忙亂歸還錯卡，竟要藥師「下跪磕頭」道歉，影片流出後，離譜行徑遭到大批網友撻伐，衛福部部長陳時中也表示「民眾對藥師施暴，會處以最嚴厲處分」，昨(14)日晚間，該名婦人也被函送偵辦。

據報導，李姓婦人日前在排隊買口罩時，藥師不小心誤歸還成其他人的健保卡，李婦第一時間沒察覺，回家後發現卡片有誤才又回到藥局理論。回到藥局後，李婦不斷批評藥師賣口罩的方式有瑕疵、沒有誠意解決問題等，最後還命令藥師下跪道歉。北檢昨晚已將婦人依強制罪及醫療法等罪嫌偵辦。

陳時中指出，在防疫期間，第一線的藥局藥師同仁每日都要忙於口罩的配給與發送，非常辛苦，若有民眾對藥師施暴，絕對從嚴處分。婦人到案後也說，當時因為太生氣，所以口氣不好，她也承認「藥師非常辛苦」。

南港分局表示，民眾與藥師雙方都應該要理性對話、互相包容，也強調警方會做藥師的後盾，若有脫序行為發生，一定立刻到場處理。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)