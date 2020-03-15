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🇧🇷 Oliveira ends the night from #UFCBrasilia. pic.twitter.com/m8uJShU4kc — UFC (@ufc) March 15, 2020

北美遭到新冠肺炎襲擊，職業運動聯盟如骨牌般倒下，UFC(終極格鬥聯盟)卻還要硬撐到底。總裁懷特(Dana White)更表示他有美國總統川普(President Trump)的許可，15日的Fight Night 170照樣閉門舉行。

美媒ESPN報導，川普和副總統都告訴懷特說：「保持警戒、照常過日，不需要恐慌」。所以懷特決定在3月繼續比賽，雖然沒有觀眾，但拳手打起來也不會留情。此戰在巴西平安落幕，他們還要轉回老巢拉斯維加斯的體育館續辦比賽。

懷特的決定招來不少網友謾罵，「這個比賽本來就很蠢了，還敢聽那些蠢蛋的建議繼續打。」另一方則認為「兩個男人趴在鐵籠裡扭打應該沒什麼風險吧。」NBA勇士教練科爾(Steve Kerr)近日感嘆：「人們收看運動節目是要排遣日常壓力，結果現在我們連這也沒得看了。」

UFC格鬥、WWE職業摔角都是以付費收視戶為主力，規模遠比不上職棒MLB、職籃NBA那些巨獸，難以承受停賽損失。日本大相撲「春場所」目前也持續閉門進行。

(中時電子報)