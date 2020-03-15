樂天桃猿啦啦隊長阿誠跨界協助員警拍攝防疫短片。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

樂天桃猿啦啦隊長阿誠跨界協助員警拍攝防疫短片。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，各行各業宣導防疫工作不遺餘力，連警察也不例外。中壢警分局青埔派出所有鑑於員警每天在第一線面對民眾，特別邀請樂天桃猿啦啦隊長阿誠，以搞笑趣味方式拍攝防疫短片，跨界合作提醒員警應注意的防疫細節，影片上線不到一天已超過4萬點閱率，效果非常好。

青埔派出所長甘博倫表示，因為轄區內有桃園國際棒球場，在賽季期間需要支援棒球勤務，因此和啦啦隊長阿誠熟識，加上中華職棒也受疫情衝擊新球季延後開打，不論哪一種行業，都體認到新冠肺炎疫情的嚴重性，有感於警察工作的防疫幾乎都是文字宣導居多，發想以拍攝影片的趣味方式，加強警察同仁的防疫概念會更有效果。

甘博倫表示，整支影片以阿誠為主角，利用搞笑方式呈現防疫三部曲，包含民眾進派出所報案時，需戴上口罩、量體溫及雙手消毒，二部曲則是員警在線上逮捕人犯時，應有的防疫措施。三部曲則是模擬酒駕攔檢，員警應有的自我防護及相關器具消毒等。影片觀賞可至臉書青埔派出所粉絲專頁，邀請民眾按讚分享，一同落實防疫觀念。

(中時 )