自稱「小鄭容和」的23歲王姓男子，只因與妻子吵架就在新店街頭隨機殺人，拿生魚片刀刺死1名無辜騎士，被捕後雖聲稱有精神疾病，仍被法院裁定收押。對此，廢死聯盟今早在臉書PO出戲劇《我們與惡的距離》中10句經典台詞，如「一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保障我們的安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了」等，引發眾怒，引來大批網友洗板痛罵。

網友們紛紛氣憤表示：「怎麼妳們不公開呼籲，真的想殺人的話就來殺妳們，這樣妳們捨命得到了妳們要的理想」、「你們這群人，不食人間煙火，活在自以爲是」、「人權是活著的兇手才能享有的？」、「就是有你們這種偏頗言論，才會讓人活在恐懼之中」、「裝什麼清高」等，短短1、2小時，臉書已遭灌爆。

而有名網友以故事留言：「日本有一名律師當年是日本廢死聯盟律師，最後自己的家人在家中被殘忍殺害，之後直接轉為反廢死聯盟的成員，說『直到最近發生在自己身上後，我才知道受害者家屬的地獄』。」引來不少人按讚。看來廢死聯盟與台灣主流民意仍差距甚遠，理念想推動成功，還有很遠的路要走。

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(中時電子報)