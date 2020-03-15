民眾黨立委蔡壁如今(15)日表示，上週總質詢時要求院長蘇貞昌將十年來「零基預算」檢討報告送至研究室，不過她看了卻質疑，根據憲法規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，因此她希望政府能好好盤點施政優先事項，將錢用在刀口上，但這份報告「顯然並沒有針對問題好好檢討」。

蔡壁如表示，立法院下半年的會期審查隔年的預算，席次過半的執政黨想要花的錢，在野黨常常刪不掉。因此她在這個會期提出「零基預算」精神希望政府能採納，盤點施政優先事項，不可以挪錢去做不該做的破壞和開發。

以主管國土計劃的內政部營建署都市計畫組為例，蔡壁如指出，這個計畫只有7個公務員，在小英政府上台之後，預算被砍半，沒錢沒人。現在各縣市國土計劃有一半做不出來，內政部督導不周，反而提案修正《國土計畫法》，給水泥業等財團個案變更開後門。「依照零基預算精神，國土計劃是2016年立法實施後的重要工作，預算為何不增反減呢？」

目前中央政府尚可舉債額度僅剩下5516億元，蔡壁如強調，近二十幾年來，GDP僅上升2.97倍，但中央政府債務未償餘額增加超過二十倍，擴張性的財政政策，想要提振投資，帶動經濟的成長，但顯然成效不彰。她也呼籲，「政府不能砍掉重練，但預算可以歸零思考」希望能徹底解決人民公僕亂花錢的問題。

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(中時電子報)