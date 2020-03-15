防疫當頭，各地方政府紛紛宣布大型展演、多人齊聚室內的活動，一律延期或取消，許多產業受到疫情打擊，也紛紛暫停產品上市宣傳、記者會等活動。影響的不只籌畫承辦的活動公司，還包括燈光音響、接案的主持人、外燴餐點服務等，整條產業線受影響。

主要承接政府機關活動標案的大寶國際行銷執行長蕭淑蓉表示，政府活動案幾乎都往後延辦，3、4月的活動延到10月份舉行，對他們最大的影響是簽約時繳交的1成履保金必須押著無法運用，讓他們在沒有營收下加重資金運轉困難。

「3月一個活動延到10月，履保金就押了50萬，必須多卡半年，尤其是總金額比較大的案子，或是同時多個案子在手中，對於我們這樣小型公司來說，相當吃力。」蕭淑蓉說。據了解，大寶國際行銷目前延辦活動累積履保金100多萬。

另外在國外團隊邀演上，都有簽屬合約和先付訂金，但現在航線的停飛與活動舉辦的不確定性，也增加活動執行的困難。蕭淑蓉說，對於疫情大家共體時艱協調改期都沒有問題，但是實際上資金周轉、合約履行的問題目前沒有因應對策。「文化部對於藝文產業有提出紓困振興辦法，也希望公關活動產業也能有放寬紓困的方式。」

蕭淑蓉分析，確診35至38例交叉感染點燃政府部門活動大規模延辦，「第一季目標原訂2000萬，目前只有一檔線上活動340萬撐場；第二季活動也都移走剩一場；三、四季旺季營業額應有2500-3000萬，前面活動延辦與下半年活動沖場，預估前期損失也只能賺回一半。」蕭淑蓉說，已知有同業強迫員工放無薪假，雖沒有活動執行，目前大寶國際行銷仍持續做提案、簡報。

活動停辦，緯訊利用時間對員工進行教育訓練，深化專業技能。（圖／擷取自緯訊整合事業有限公司臉書）

負責燈音視訊多媒體呈現的緯訊整合事業有限公司也受創很深，總監方建元則透露，農曆過年後到目前為止活動量剩不到5%，活動幾乎都取消。2月初原訂有很多春酒、商業活動，開工前幾天就開始取消，開工後更是幾乎天天都在接取消電話，現在到5月底前都沒有明確會執行的案子。

「原本一個月營業額約500萬元，現在僅剩商品買賣的業績，約50萬元，活動執行等於0，但每個月仍有固定支出約300萬元」。方建元無奈表示，上游合作單位活動公司、飯店宴會廳業績都掛蛋，他們當然也沒有賺。但能保證的是，「不會放無薪假和裁員。」目前平日就安排教育訓練或內部整頓事宜讓同仁有事能做。

據他了解，同業間3月後基本上狀況都差不多，感覺這次疫情比SARS還嚴峻，「我們這個行業沒辦法像餐飲業，人來人往隨便徵人都能上手，員工所須具備的專業度高，在還可以承受的範圍都會盡可能維持現況。」

一位資深活動人姜先生表示，基本上5月前的活動都暫緩，如果是延期還好，最怕取消，嚴重影響公司今年營收，一些10人以下小公司，公司資本額根本撐不過半年，「若今年疫情到年底，恐怕小型的活動公司可能會倒一片。」

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(中時電子報)