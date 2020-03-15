日前日本愛知縣蒲郡市一名男子，4日得知自己染了新冠肺炎，卻不遵守隔離，與家人講說要出門散播病毒，跑到居酒屋、酒吧等地抱著小姐唱歌，之後坦承自己染疫，被酒店老闆請出場。這場鬧劇造成一名女店員中鏢，但她與男子並無直接接觸，就只是坐在同一個沙發位置而已。

綜合日媒報導，被害酒吧目前停業，並對所有人員採檢。結果發現接待男子的女店員、收銀人員等3人都是陰性，反而是一位完全沒跟男子有互動的外籍女店員確診，讓老闆傻眼。從監視器畫面來看，這兩人從頭到尾根本沒碰面、接待，彼此距離3、4公尺以上，擦肩而過的機會都沒有。

老闆說，男子在候客室沙發躺了約2分鐘之後被帶進去，相個2分半後女店員接著坐下去化妝30分鐘就遭感染，8日出現發燒，12日被確診新冠肺炎。而男子散播病毒的惡劣行徑在日本網路上掀起熱烈討論，罵他簡直是生化武器，更發動肉搜，把他的姓名、前科、住處全攤在陽光下。

(中時電子報)