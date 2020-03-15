Apple、陳依依近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享怦然心動的瞬間以及不可思議的愛情故事。戀情剛滿3個月的Apple當初在夏和熙介紹下，與「最帥牙醫」趙國翔認識，當下兩人沒有進一步認識，直到有次Apple去算命，命理老師開出另一半最好是會計師、律師、醫師身分，屬虎不行，但年紀比她小屬虎可以，還從她提供的3張男生照片裡，點名趙醫生最適合，讓Apple鼓起勇氣跟對方連絡。

Apple表示兩人是以結婚為前提的交往，男友年紀比自己小，兩人是姊弟戀。回憶相識第一天，Apple與經紀人、夏和熙約吃飯，夏和熙當天表示會帶男生跟她認識，她當時素顏、戴帽子，怕嚇跑對方想約改天，沒想到夏和熙說：「要是看到你真面目還喜歡你的話，那才是真愛。」最後Apple頂著素顏跟趙醫師見面，能聊的話題不多，乾脆做了牙齒諮詢，最後交換通訊軟體，但並沒有太多互動。

陳依依（左起）、Terry、黃小柔相見歡。（衛視中文台提供）

沒想到後來去算命，趙醫師完全符合算命師開的3個條件，Apple聽完才鼓起勇氣與對方聯絡，「真的覺得有點命中注定。」主持人曾國城開玩笑說：「最可怕的是，結婚典禮那天才發現，這個算命的是他舅舅。」而陳依依則是跟納豆還在曖昧期，有次到北海岸咖啡廳吃飯，正在吃義大利麵的她看著納豆突然站起來，還越來越靠近自己，最後竟然伸出手往她的嘴角一抹，「你嘴角沾到東西了啦。」並順手把手上的食物吃下去，讓陳依依笑說：「當下有觸電的感覺，3天後點頭交往。」現場所有人認證納豆很會撩妹。

(中時 )