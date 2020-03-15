北市動保處今年加碼推出銀齡犬貓納保方案。（台北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

北市動保處為提升寵物認養率，今年加碼推出7歲以上犬貓「銀齡保障」，凡是今年1月1日起於北市動物之家認養或是參與動保處活動認養的犬貓皆可免費投保，限額100名，保障內容包含寵物醫療費用、寵物侵權責任及寵物喪葬費用等3大項目，為期1年，盼減輕飼主負擔。

寵物因為沒有健保，一旦生病看診就得花不少錢，北市動保處去年10月1日起率先推動「給浪浪一個家-好險有你」專案，提供3月至7歲間的認養犬貓限量1000隻的投保名額。

根據保單內容，寵物醫療門診每次最高賠償1000元，住院每次最高5000元，手術每次最高1萬元，保險期間累積最高賠償1萬元，寵物侵權責任保險金每次事故限額10萬元，累積最高20萬，另有寵物喪葬費用保險金350元。

動保處表示，今年擴大推出7歲以上犬貓「銀齡保障」方案，希望進一步提銀齡犬貓的認養率，提醒今年1月1日至3月15日間認養犬貓且符合投保資格者，即日起至12月31日可親至台北市動物之家（內湖區潭美街852號）填寫投保資料，將由保險公司協助完成投保作業。

動保處強調，寵物保險不但保障毛小孩的醫療權利，更能減輕飼主帶毛孩就醫的負擔，建議一般飼主預先為毛孩規畫投保，為毛孩獲取更多的保障。

(中時 )