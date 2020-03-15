民眾黨資料照 (翻攝民眾黨臉書)

民眾黨昨日於臉書發文表示，蔡英文總統曾在2017年時說「因為對這塊土地有愛，當它受傷的時候，才會心痛。」也曾同意上個任期完成礦業改革。結果修法推動3年多，因為換屆不續審，就此功虧一簣。

民眾黨指出，當初在25萬人連署的要求下，蔡政府也做出了改革的承諾，原本距離法案通過只剩最後一哩路，但因為立法院議案審查換屆不續審，結果3年多來的修法成果歸零，又得重新開始。

民眾黨批評，採礦業不但破壞生態環境，水泥外銷價格竟比內銷還低，可說是「摧毀山林、賤賣國土」。關鍵在於1930頒布施行的《礦業法》，讓業者能「無限延長礦權」，取得礦權後，還「不須土地所有人同意」，等同「霸王條款」。

民眾黨指出，《環評法》、《原基法》分別在1994年與2005年通過，這代表之前取得礦權的大部分礦場，不需要環評、也不需要與原住民諮商即可逕自挖礦。

民眾黨表示，全台有217個礦場，其中8成在原住民的土地。挖礦不用環評、不用地主同意、申請礦權展期還幾乎不會被擋，現行《礦業法》可說是一部助紂為虐、欺壓弱勢，不顧永續發展的惡法。

民眾黨表示，未來推動《礦業法》修法，將會刪除霸王條款、落實環評與原住民諮商同意權、建立礦場合理展延程序、礦業權須配合《國土法》的土地使用分區管制，也會強化關閉礦場計畫。希望社會緊盯，別讓改革曙光消失。

(中時 )