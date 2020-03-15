因為新冠肺炎疫情，近日衛福部推出「口罩2.0」，但並無移工適用的如越語、印尼語、英語及泰語等外語版，移工團體質疑，雖然推出口罩網購，但無論健保快易通App、口罩購買網站均無移工適用的外語版，也沒有方便移工付款等方式，呼籲政府應督促雇主提供。

據勞動部統計，截至去年年底全台移工逾71萬人，包括產業移工45萬餘人、社福移工26萬餘人，雖然近期衛福部針對移工製作外語文宣等，但口罩取得仍不易。

目前口罩2.0提供的網路預購提供成人口罩，成人口罩7天可購買3片，每片5元，每筆訂單需自付7元運費，意謂22元可取得3片口罩，付款方式則包括轉帳、信用卡等方式。

移工界人士表示，目前觀察部分移工外出會配戴口罩，但仍以自行製作的布口罩為主，而未配戴口罩的原因主要為沒有時間排隊購買等，雖然政府推出口罩2.0預購制度，但沒有越語、印尼語、泰語及英語等外語版，移工自行操作上有困難，再加上如轉帳、信用卡等付款方式對移工而言並不友善，遑論到超商領取，呼籲政府應督促雇主提供口罩給移工。

(中時 )