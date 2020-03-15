白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴免費送活動，22日仍然如期舉辦，主辦單位呼籲信眾，來領取時請戴上口罩。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

2020白沙屯媽祖進香雖然暫緩，但自發性義工組織舉辦的「白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴免費送」活動，22日仍然如期舉辦，主辦單位15日發布新聞稿，呼籲民眾來領取時記得戴上口罩。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會長朱秋耀召集熱愛白沙屯媽祖文化的好友們，集資製作5000個白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，分送給2歲以下小寶寶，計畫於22日下午1點至3點，在白沙屯平交道正對面的白沙屯媽祖婆網站站本部前，發放3000個安撫奶嘴，憑2018年至2020年發放的媽媽手冊免費領取，數量有限發完為止。

白沙屯媽祖進香因應新冠肺炎疫情，拱天宮已做出暫緩、延期、停辦3步驟，安撫奶嘴免費送活動雖然如期舉行，但為了配合防疫，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬呼籲，活動當天來領取的朋友，請記得戴上口罩。

主辦單位另指出，如果是雙胞胎的媽媽，領取時攜帶出生証明為憑証，即可領取2個安撫奶嘴。

駱調彬表示，這是一個非常有意義的活動，一直以來白沙屯媽祖在進香的路上都會特別照顧小孩子，所以一聽到有這樣子的消息我們也很樂於給予協助與幫忙。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會由認同白沙屯媽祖文化信徒們組成，自發性捐款協助進香活動圓滿成功，每年提供3000個便當供餐給香丁腳，並在沙鹿設有點心站補充能量，今年更籌募製作發送白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，希望能保佑所有的嬰兒平安健康成長。

(中時 )