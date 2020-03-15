日前台灣發生了「小鄭容和」直播主在新店街頭拿生魚片刀隨機殺人，被害人當場不治。而廢死聯盟繼昨晚的發文後，今天又PO文欣曾10張照片，藉著紅極一時的台劇《我們與惡的距離》的10句經典台詞，「在傷人案件中，只有約5%的犯人患有精神疾病」等，表達心聲。

台灣廢除死刑推動聯盟TAEDP在臉書指出，台劇《我們與惡的距離》內容探討多起台灣社會共同經歷過的社會案件。劇中細膩地刻畫了不同立場的人物、心境，特別是加害者家屬的面貌呈現，引起社會一陣熱烈討論與反思。並劇中十句經典台詞，希望能帶來更多思考、對話的可能。像是「一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保障我們的安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了」、「一個案件的結束，並不是盼判刑就結束了」、「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」、「妳找到真相、找到動機，就不會有下一個受害者。」

對此，有往ˇ有留言支持，「多說無益，但希望廢盟知道還是有支持者默默支持你們的，雖然我們人數超少。加油！」但也有人認為「有些人我是不知道能不能被教化，但是知道一定可以讓他火化」、「廢死是你們的理念我尊重，請不要消費別人用心做出來的劇本，台詞」。

(中時電子報)