國民黨不分區立委張育美，日前質詢時大聊自家寵物Lulu，還對著照片隔空嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」讓現場官員相當尷尬，在網路上引發熱議，不過，張育美其實大有來頭。

香港日前出現全球首宗寵物狗感染新冠肺炎個案，愛狗人士張育美非常擔心會爆發棄養潮，因此12日在立院質詢時，針對此議題詢問農委會因應與做法，甜喊「Lulu親親」、「Lulu，I love you！我每天都這樣子，牠是我的小狗，我超級喜歡牠」，引起不少討論。

張育美自高雄醫學大學藥學系畢業，與丈夫徐萬興在桃園縣南區中壢、楊梅建立天成醫療體系，早在2000年時，她一度抱著4、5億人民幣想到大陸投資醫院，但無門路切入，最後大陸好友替她分析醫療投資，轉而決定先在桃園楊梅蓋醫院。發展至今已有中壢天晟醫院、楊梅天成醫院，兩家教學醫院，還有兩家長期照護中心、一家日間照護中心，成為南桃園最大醫療體系。

但張育美不甘只當醫師娘，努力學習經營醫院要訣，不斷自我精進，是第一位進入長江商學院及中歐國際工商學院CEO班的台灣企業家，她的著作《CEO遊學記》與《CEO參政記》，也成為經營管理經典。

張育美參加中歐國際工商學院EMBA班後，成為兩岸交流的窗口，透過她居中牽線，2011年中歐國際工商學院CEO班與台大EMBA基金會合辦「中歐、台大兩岸CEO高峰會」，媒體推算當時這些負責人市值超過10兆新台幣。

張育美認為，生命不能用價格衡量，要誠心對待病人，站在病人角度思考，醫院的經營理念，是在法律和道德原則下，追求應有的利益。她認為，醫療業是比較能夠永續經營穩健發展的行業，並運用經營成果適度回饋社會，「從無到有、以有為本、將本求利、利又為本、本利相生、生生不息」，以創永續發展。

如今，張育美辭去天成醫院董事長，挑戰國會，因「LULU」事件另類爆紅，大開知名度。

(中時電子報)