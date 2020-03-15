新店隨機殺人案犯嫌王秉華自稱患有思覺失調症，引起社會譁然；新北市長侯友宜今受訪時表示，「他到底是不是？我們都還在釐清中」，並呼籲中央要把針對「自傷或傷人之虞」的「虞」，作出更明確規範，讓執法單位與預防策略更完善，不要等情發生後，再來說對不起被害者，實在很難交代。

侯友宜表示，很多社區里長與鄰長向他反映，面對思覺失調症患者到底該如何處理，才能在不標籤化的強況下，保障他的人權，也能維護社區安寧，里長都有提出很多方向，他也向中央反映多次，畢盡儘管衛生局、消防局與警察局等單位，都有第一時間介入處理，但仍很難做到完全的預防。

侯友宜認為，根據現有法規，思覺失調症患者需有「自傷、傷人之虞」，才能強制送醫或管束，但「虞」到底如何規範、如何定義，應該要更明確，相關單位執法時才有一套標準，策略也能更週全，這部分還要拜託衛福部研議，「預防勝過治療，不要等到事情發生後才檢討，這件事大家都非常難過，尤其對被害者，實在很難交代。」

(中時 )