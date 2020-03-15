台中市曾獲得師鐸獎的國小張姓校長，今年2月間邀約黃姓女理髮師上摩鐵遭拒，竟接連在黃女座車吐口水、藉以洩憤，黃女一度以為座車是被塗抹精液，怒而提告，台中地院沙鹿簡易庭認為張男身為教育人士，還蓄意滋擾他人安寧，依違反社會秩序維護法裁罰7000元。

裁決指出，張男日前傳訊息給黃女指「你會排斥到汽車旅館嗎？那兒隱密性較好」，讓黃女很不滿、回傳「你想到哪了？正常人會去的地方嗎？」拒絕邀約，沒想到，今年2月3日起連續4天，黃女都發現自己坐車的門把遭塗抹不知名異物，且有怪味，她認為是精液，憤而提告。

警方查出異物是張男塗抹，移請法院裁決，張男出庭時辯稱塗抹的是口水、非精液。法官認為，張男身為教育人士，不但藉故邀約黃女上摩鐵，遭拒後還故意塗抹異物，已涉及滋擾他人安寧，再加上其學識、身分，依違反社會秩序維護法裁處他7000元罰緩，張男可提起抗告。

(中時 )