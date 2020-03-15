台中市府針對內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月委請專業消毒廠商進行環境大消毒。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府員工餐廳吃飯也像「一蘭拉麵」！16日起加裝十字隔板，設置獨立用餐區，隔成如K書中心一格一格的迷你空間，全都是為了因應新冠肺炎疫情，台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳，從明天起試辦供餐分流，避免集中用餐情形，16日起並於部分座位加裝十字隔板，設置獨立用餐區，也鼓勵外帶，希望提供安全安心的用餐環境。

大「疫」不得！市府祕書處表示，市府分別於台灣大道市政大樓(惠中樓地下1樓及10樓)與陽明市政大樓(地下1樓)設有員工餐廳，提供洽公民眾及市府員工用餐。

因應全球新冠肺炎疫情，自1月30日起即於門口設置乾洗手液，要求餐廳櫃位員工每日自主量測體溫、消毒雙手並配戴口罩，每日完成內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月委請專業消毒廠商進行環境大消毒。

祕書處指出，為疏散人潮、避免集中用餐情形，自16日至27日將在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，11時至12時為自行取餐外帶時段，12時至13時為內用用餐時段。

建議自助餐取餐時，配戴口罩、不要交談，餐廳也會供應個人式套餐、便當等多樣選擇；另外，台灣大道市政大樓文心樓1樓、惠中樓1樓均設有餐車，可提前電話預訂，中午至餐車取餐，歡迎外帶使用。

台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳內用空間自16日起，將陸續於部分座位加裝十字隔板，設置獨立用餐區，或將雙向座位改為單向，減少面對面用餐情形。

(中時 )