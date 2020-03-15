中央流行疫情指揮中心表示，歐洲申根國家與英國、愛爾蘭、杜拜(含轉機)公27國，於台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所可至集中檢疫所付費居住。同時指揮中心將於今天下午2時召開記者會，說明疫情、口罩2.0、武漢包機返台民眾狀況等，《中時電子報》提供直播。

除了原已列第三級之義大利外，其他歐洲申根國家為：法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登，以及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜(杜拜含轉機)旅遊疫情建議提升至第三級：警告(Warning)，避免至當地所有非必要旅遊。

(中時電子報)