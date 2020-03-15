胡瓜主持民視《綜藝大集合》，邀請全台最火紅武打特技演員「黑衣人SIB」來挑戰，面對專業武打演員，藝人們展現出《大集合》武術團「胡家鐵線拳」的陣仗出來應戰，雙方以女子防身術為主題交流，最後以郭婷筠的「泰山壓頂」搞笑對戰。

其中困難的遊戲單元「搖擺過人」，此項遊戲要讓藝人爬過綁有輪胎的繩索，看到這樣的遊戲，胡瓜竟然跳下來親自挑戰，沒想到才剛爬上第一個繩索，他一個重心不穩，兩腳就卡在輪胎與繩索中間，胡瓜表情「猙獰」，看得現場男藝人不住驚呼：「好痛啊！」眾人衝上去展開「即刻救援」，胡瓜才得以從輪胎與繩索中脫困。阿翔笑稱，因為大家的即時救援，「小小瓜」才保住一條命。

胡瓜（右上）忍不住大叫。（民視提供）

而因無法與正統武打特技做比較，胡瓜也下「另類戰帖」，要2隊後空翻大挑戰，藝人隊派出童韋傑PK，每人輪流翻一圈，最先無法翻過去者淘汰，現場挑戰者加起來總共後空翻超過100圈，精采比賽讓所有人尖叫連連。

(中時 )