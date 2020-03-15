新冠肺炎疫情爆發後，許多國家都祭出延後開學政策，或者改為在家上課。不料福建一名國一男童竟只因被禁止玩手機，居然意氣用事跑到住家頂樓輕生，所幸最後僅輕微骨折；但他的爺爺就沒這麼幸運，為了追上愛孫，失足墜樓慘死。

綜合陸媒報導，福建大田的國一男童上課不認真被父親狠狠教訓，手機也因此被沒收、不准玩，沒想到竟然跑到5樓頂樓以死相逼，一躍而下墜落到別人家的鐵皮屋頂上，幸好最後僅擦挫傷、骨折，生命狀況穩定。

不料，當警方到場後，發現現場竟有另一名墜樓的男子，經查竟是男童的爺爺。原來愛孫心切的爺爺擔心孩子出狀況，追上去頂樓想要勸孫子不要想不開，有話好好說，結果沒想到腳步沒站穩，便重心不穩失足墜樓，雖緊急送醫，仍傷重不治。

事件曝光後，許多人撻伐國一男童脫序的行為，紛紛留言「孩子太任性了，害死自己的爺爺，算是學到教訓」、「父母教育有問題，孩子怎麼寵成這樣」、「男童心理應該受到很大創傷，要給予輔導」。

【自殺警語】

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(中時電子報)