新冠肺炎疫情全球肆虐，使民眾人心惶惶，然而，台灣防疫成功，得以穩定控制國內疫情發展，除了國人有感外，也倍受國際肯定。對此，前太陽花成員「妖西」劉敬文認為，在未來往經濟上不再依賴中國大陸、政治上不再依賴美國的方向前進，「這才是我們從這次防疫應該得到的啟示」。

台灣防疫獲國際肯定，日前有BBC記者詢問陳時中，為何台灣鄰近中國大陸，疫情卻控制成功？陳時中回應表示，台灣警覺性較高，此外，由於過去成功防疫經驗以及運用專家在專業醫學上的認知，提供在政策上寶貴的選擇和決定，強大資訊化的力量，以及健保體系等，讓台灣穩住這波疫情，未來將繼續努力。

劉敬文在臉書指出，由衷希望台灣這次傲視國際的成功防疫經驗，能夠轉成台灣人自信的底氣，在未來往經濟上不再依賴中國大陸、政治上不再依賴美國的方向前進。他認為，這才是從這次防疫應該得到的啟示。

網友則回應表示「軍事上還脫離不了依賴美國」、「走自己的臺灣路，扶著走路的兩支拐杖也該丟了」、「獨立自主，但是美國好朋友不能放鬆」。

(中時電子報)