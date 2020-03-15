奉天宮贈予徐國勇交趾陶大師林洸沂的作品九鯉化龍盤。（張亦惠攝）

新港文教基金會董事長陳政鴻，藉立委蔡易餘的衣服強調，「顧好咱庄頭」是當下最重要的事情。（張亦惠攝）

內政部長徐國勇15日上午到嘉義縣新港鄉奉天宮參拜，祈求媽祖保佑新冠肺炎疫情盡快脫離台灣，並感謝奉天宮長期以來配合內政部的政策，徐國勇也強調，不能排除社區傳播的可能性，各部會到地方都非常小心防止，也感謝大家主動配合。

今天上午徐國勇由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛及地方人士陪同到奉天宮參拜，祈求台灣早日遠離疫情，奉天宮也贈予徐國勇交趾陶大師林洸沂的作品九鯉化龍盤。

徐國勇表示，代表總統跟行政院長到新港奉天宮祈求媽祖保佑，希望新冠肺炎遠離台灣，疫情部分，不能排除社區傳播的可能性，中央各部會到地方都非常小心防止，在遶境、祭祖方面也拜託大家配合政府，防止疫情擴散，特別代表總統來感謝奉天宮很多地方都主動配合。

嘉義縣長翁章梁說，大甲媽祖新港遶境延期，是為了支持新冠肺炎防疫的表示，社會對防疫的支持度高，下一步挑戰就是清明祭祖，各縣市政府配合中央研商祭祖防疫策略，台灣人民的防疫意識也高，相信能防疫成功。

新港文教基金會董事長陳政鴻，也藉立委蔡易餘的衣服強調，「顧好咱庄頭」是當下最重要的事情。

(中時 )