大陸湖北省襄陽市今日宣布，16日起各級機關事業單位全面恢復正常上班，以統籌做好新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作。不過聲明中仍強調各級單位必須嚴格執行「健康碼」通行制度、公共區域都必須嚴格的消毒且人員要進行體溫監測。
另外，工作地點設立的員工食堂也嚴禁內用，只允許外帶食用。各單位也必須以主要負責人擔任疫情防控小組組長，若是回報不即時，或政策落實不到位導致疫情回溫，將會對負責人問責。
另外，大陸國務院聯防聯控機制也在14日對外表示，中央將向下提撥千億元紓困，不會讓疫情影響民眾的基本生活。
大陸國務院財政部社會保障司司長符金陵表示，截至13日，大陸全國各級財政安排的疫情防控投入已來到1169億元（人民幣，下同），重申不會因為疫情而影響困難群眾基本生活保障資金的政策落實。
根據統計資料，今年1、2月，大陸各地共發放基本生活保障補貼16.9億元，約3100萬人受益。湖北省則是在1月份就發放補貼1.9億元，有188.9萬人受益。
(中時 )
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