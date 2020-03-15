3月16日起武漢公交為部分返工人員提供通勤 16:032020/03/15 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，從武漢公交集團經開公司獲悉，據武漢市指揮部運輸保障與環境整治組《關於支持武漢開發區（漢南區）復工複產員工通勤有關事宜的回復》文件精神，該公司首批組織23台公交專車、23名駕駛員集中為經開區（漢南區）、漢陽區2個行政區域內符合要求的單位和企業進行「定制專車」通勤預演，並將從3月16日起正式為部分企業返工人員出行提供通勤服務。 (旺報 ) #武漢 #公交 #公司 #漢南區 #專車 也許您會感興趣 推薦閱讀 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 08:162020/03/11 生活 土耳其新冠肺炎確診首例 男性公民自歐洲返國 08:402020/03/11 國際 首爾客服中心爆群聚感染 韓國新冠肺炎新增90例 09:352020/03/11 國際 新增1境外移入 北部30多歲女遊英國返台染疫 09:432020/03/11 生活 第二班武漢包機深夜抵台 361人「一人一室」隔離檢疫 10:222020/03/11 生活 新冠肺炎防疫不做好 華盛頓州病例8周恐增破6萬 13:152020/03/11 國際 指揮中心：第2批武漢包機返台361人健康良好 14:592020/03/14 生活 大陸衛健委稱新冠肺炎確診、疑似病例持續下降 治癒率上升 15:592020/03/14 兩岸 武漢市民：汽車長草了 網民百感交集：春天到了？ 19:232020/03/14 兩岸 發哨人被訓斥 網友怒批醫院領導 04:092020/03/15 焦點新聞 財經熱門新聞 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 油價殺得血淋淋！怪…這檔原油ETF逆天了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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