據新浪財經報導，從武漢公交集團經開公司獲悉，據武漢市指揮部運輸保障與環境整治組《關於支持武漢開發區（漢南區）復工複產員工通勤有關事宜的回復》文件精神，該公司首批組織23台公交專車、23名駕駛員集中為經開區（漢南區）、漢陽區2個行政區域內符合要求的單位和企業進行「定制專車」通勤預演，並將從3月16日起正式為部分企業返工人員出行提供通勤服務。

(旺報 )