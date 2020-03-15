彰化田中火車站前原本的收費停車場委外租約到期，公所自籌經費向台鐵承租，完成整修後今日重新開放供機車族免費停放，讓鎮民大讚貼心。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中鎮公所為解決火車站前汽機車停放亂象，斥資百萬元向台鐵局承租站前左側機車停車場，近日完成整修重新畫設逾300格機車停車格，15日起供通勤族免費停放，讓鎮民大讚好貼心。

田中鎮長洪麗娜表示，田中火車站一直是南彰化鄉鎮重要的出入門戶，尤其近年高鐵站完工通車，田中雙鐵交通四通八達；過去田中鎮每天至少有200多人是騎機車來轉乘火車通勤，近年更是逐年增加。

洪麗娜說，火車站左前方的機車停車場，過去台鐵發包委外經營收費停車場，反而讓不少民眾為了省錢，隨意停放在周邊，形成交通亂象；去年9月租約到期後，她要求公所找經費承租，並重鋪柏油路面、劃設300多個嶄新停車格，周邊全設置白鐵護欄禁止汽車違規入內，讓機車族有專屬且安全的免費停放空間，歡迎所有鎮民多加利用，不要再將機車停放在火車站周邊。

建設課長沈韋佐表示，許多通勤民眾將機車隨意停放在員林客運、香蕉集散中心、和興工路周邊，廠商經營的收費停車場反而乏人問津，如今停車場完成整修後重新開放，且完全免費，相信可以大幅提高停車場利用率，不僅減輕通勤費用支出，更有助於美化火車站周邊市容環境。

(中時 )