有北部及中部的大學法學院教授，傳出接獲電子郵件恐嚇信件，內容稱，「江湖救急要求不多2萬就好...不給錢...殺你全家！」引起多名教授學者人心惶惶。警政署長陳家欽立即指示刑事局與台北市、台中市局警察局組成專案小組，已報請北檢指揮偵辦。目前正蒐證相關恐嚇信的資料，要儘速把嫌犯繩之以法。

警方表示，近來多名大學法學院的教授，接獲恐嚇電子郵件，內容略以：「某教授你好，在下手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會殺到你家，殺你全家」，並附上銀行帳戶供被害人轉帳匯款。

警方研判嫌犯可能是從大學院校的公開網站上，取得教授的電郵，再亂槍打鳥寄信恐嚇，目前並未有人受騙上當，全案刻由檢警偵辦中。

為避免警察投入防疫期間，不法之徒犯罪擾亂治安，警政署表示，要求轄區警察機關加強校園週邊安全維護，與學校密切保持聯繫，若發現可疑情事，立即通知轄區警察單位派員到場瞭解盤查；也請教授若有個人人身安全疑慮，隨時向警方反應，由警察機關加強個人安全保護。

(中時 )