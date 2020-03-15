苗栗縣頭份市12日驚傳霸凌事件，苗栗縣政府15日發布新聞稿說明，涉及該案件的學生所屬學校，已依規定完成初步調查，並召開校內防制校園霸凌因應小組會議，由於學生分屬不同學校，18日將召開跨校調查會議。

苗栗縣地方臉書社團12日晚間，有網友上傳數段國中女生霸凌影片，引起頭份人熱議。影片內容是1名國中女生，在一處空地，遭到3名女學生輪流狠甩10餘個巴掌，被害女生則動也不敢動的默默承受，畫面驚悚，令人看了相當揪心。

苗栗縣政府啟動調查，15日發布新聞稿指出，依據《校園霸凌防制準則》第13條規定，因涉案學生分屬不同學校，將於3月18日召開跨校調查會議，相關學校及教育處皆會派員出席。

此外，會議另邀請具霸凌防制意識之教育部防制校園霸凌領航學校諮詢輔導團委員、專業輔導人員及警政代表，共同參與調查釐清真相，更希望可藉由此次會議，針對當事人及其他關係人之輔導計畫，提供專業具體之建議。

苗栗縣政府表示，有關學校參與調查處理校園霸凌事件之所有人員，皆負有保密義務；教育處於學校調查處理校園霸凌事件時，將對學校提供諮詢服務、輔導協助、適法監督或予糾正。

苗栗縣長徐耀昌表示，依照規定本案調查內容不公開，但是縣府對於本次案件絕對嚴正以待，皆會依規辦理，更重要的是後續對於相關學生的輔導工作，以及苗栗縣各級學校未來對於霸凌防制工作的落實，希望不要再有學生受到這樣的傷害。

(中時 )