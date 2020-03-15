韓國瑜化身超強賣魚郎！石斑魚訂單飆破244萬大關 13:112020/03/15 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜化身超強「賣魚郎」，協助漁民搶下200多萬訂單。（翻攝韓國瑜臉書／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜13日從「賣菜郎」變身為「賣魚郎」，親自到永安區開網路直播幫忙販售永安石斑魚，在疫情期間協助漁民朋友度過難關，截至15日清晨0時為止，訂單已超過244萬元，其中8成為每尾299元的龍虎斑，總計賣出6674尾，並持續接單中。市府說，因為訂單爆量，本周將再努力處理與出貨。 (中時 ) #韓國瑜 #賣菜郎 #賣魚郎 #石斑魚 #永安 #龍虎斑 #直播 #疫情 #高雄市長 #直播 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 做韓國瑜後盾 藍新常委：黨中央不應袖手旁觀 17:572020/03/11 政治 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 韓國瑜「香港村」遭批！白眼女神竟肯定：想法不錯？ 09:132020/03/13 政治 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 疑隱匿疫情規模 伊朗建大型墓穴 04:102020/03/14 國際大事 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 政治熱門新聞 新冠肺炎到底何時結束？他看完古書預言嚇一跳 - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 葉匡時大爆黃捷與韓國瑜槓上內幕 - 政治 LULU立委鬧笑話 韓粉氣炸怒吼：下台換謝龍介上！ - 政治 蔡宜芳不倫風暴後 網友建議她目前最好出路 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。