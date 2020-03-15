高雄市長韓國瑜13日從「賣菜郎」變身為「賣魚郎」，親自到永安區開網路直播幫忙販售永安石斑魚，在疫情期間協助漁民朋友度過難關，截至15日清晨0時為止，訂單已超過244萬元，其中8成為每尾299元的龍虎斑，總計賣出6674尾，並持續接單中。市府說，因為訂單爆量，本周將再努力處理與出貨。

(中時 )