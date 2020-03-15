川門子餐飲集團行政主廚姚子濬上月在有「世界廚藝奧運」之稱的德國IKA奧林匹克廚藝大賽中摘銀。(蔡依珍攝)

姚子濬以拿手的日式料理手法做成精緻的法式料理，每一道都宛如藝術品般超吸睛。(蔡依珍攝)

姚子濬以拿手的日式料理手法做成精緻的法式料理，每一道都宛如藝術品般超吸睛。(蔡依珍攝)

姚子濬以拿手的日式料理手法做成精緻的法式料理，每一道都宛如藝術品般超吸睛。(蔡依珍攝)

台灣之光！桃園川門子餐飲集團行政主廚姚子濬，上月赴德國挑戰有「世界廚藝奧運」之稱的2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，以日本料理概念融入台灣食材端出5道西餐，東西完美融合，讓評審驚艷，在逾2000名廚中拿下銀牌佳績，他拿著國旗上台領獎，證明台灣實力。

姚子濬說，德國IKA奧林匹克廚藝大賽已有 120年歷史，每4年舉辦一次，是全球廚師熟知的國際頂級烹飪賽事，他過去屢屢在B級廚藝大賽拿下金牌，為了挑戰自我，首度參戰最高規格A級賽事，與60個國家、超過2000名名廚同場較勁。

姚子濬說，「標準西式五盤菜及手指小食」難度高，不但要色香味俱全，開胃菜、冷熱盤等5道菜食材都不能重疊、更要軟硬脆酥等各式口感交錯，他1年前就開始集訓，抱持著要讓世界認識台灣的想法，帶著野菜過貓、放山雞、澎湖海鱺魚等特色食材出征海外，以拿手的日式料理手法做成精緻的法式料理，每一道都宛如藝術品般超吸睛。

手指小食如同「點心吧」，更要外觀、重量、大小都相同，姚子濬以顏色區分春夏秋冬，像是黃澄澄的蛋黃雞肉丸、青綠色的豆泥塔、橘色的鮭魚香菇、艷紅的櫻桃鴨蔓越莓等，成功抓住評審的目光，精湛手藝更擄獲評審芳心。

姚子濬說，出征遇到食材遭海關沒收、就地取材買不到龍蝦等考驗，不但要臨場反應，緊湊的賽事1天內要完成所有料理的備料、烹煮和擺盤，「每分每秒都像跟時間賽跑！」很開心拿下佳績，更在參賽過程中看到各國名廚技藝，要帶回台灣製作出更多精美菜色，滿足饕客的嘴。

(中時 )