新冠肺炎相關假訊息，仍持續在網路流傳。刑事局表示，上月29日接獲檢舉，IG、PTT及YAHOO等社群網站有網友散播不實疫情謠言等情，循線查出網友身分，並約談到案，已將3人依法究辦。

警方說，其中IG某周姓網友，遭檢舉於其社群平台散布「吃益生菌可以抵抗新冠肺炎」等不實訊息。PTT名稱cuhappy遭檢舉在PTT留言：「我朋友發燒20天了，要求醫生檢驗，醫生說依衛服部規定，你沒資格檢驗」等語。

有網友在網路新聞平台下留言，胡說已有「封病院」的新聞，遭警方約談送辦。（警方提供／胡欣男台北傳真）

另外，YAHOO帳號「史提芬周」遭檢舉於YAHOO新聞平台「談案34醫院群聚事件，陳時中意外說出地點在林口」新聞下留言稱：「都有『封病院』的新聞了，為什麼不能直接說哪邊有問題？」等不實訊息。

刑事局查明IG周女、PTT李男及YAHOO楊男身分後，分別於3、4及9日通知到案說明，訊後均依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」函送管轄地檢署偵辦。

(中時 )