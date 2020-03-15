考生進入校門皆需檢測體溫，進入試場考試前，需先用酒精消毒雙手。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

考試也要徹底消毒防疫！台中市109年度自學進修國民中、小學級畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試，15日在潭子國小與法務部矯正署台中女子監獄登場，報名人數計64人，包括國中學力鑑定49人、國小學力鑑定15人。教育局表示，考前試場全面消毒，考生需先檢測體溫、酒精消毒雙手，考場全面進行防疫工作，讓考生安心考試。

教育局表示，109年度自學進修國民中小學級畢業程度（含身心障礙國民）學力鑑定考試開設2考場，分別為潭子區潭子國小與法務部矯正署台中女子監獄。

其中，台中女子監獄依往例設國中小學力認證考場，鼓勵失學收容人自學進修，並取得同等學力證明，增進往後職場就業能力。

教育局指出，此次考試特別因應疫情，除台中女子監獄依平時防疫作為執行，潭子國小試場也已做好充足準備，安排空間較大、空氣流通的體育館舉行，拉開考生座位間距，考前試場已全面消毒，考生進入校門皆需檢測體溫，進入試場考試前，需先用酒精消毒雙手。

(中時 )