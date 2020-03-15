維密天使始祖鳥、德國籍超模海蒂克隆(Heidi Klum)，進軍演藝圈的代表作除了《決戰時裝伸展台》外，如今還擔任《美國達人秀(America's Got Talent)》評審，然她本周無預警缺席節目，事後在社群公開自己出現新冠肺炎症狀，但扯的是，人在美國的她主動尋求篩檢，竟連續遭2名醫生打槍拒檢。

看來就算是巨星，也拿國家文化與政策沒轍！超模兼名主持人海蒂克隆，目前正參與本季《美國達人秀》節目錄製，卻突然缺席，事後她在IG的限實動態貼出簡短影片，報告自己沒能坐陣節目評審椅的理由，那就是她身體不舒服到沒辦法起身，而她不是沒嘗試讓自己好起來，但就結果來說是失敗的。

影片中的海蒂有別於以往充滿魄力與活力的模樣，穿著睡衣、滿頭亂髮且臉色蒼白地躺在床上，她說明目前自己全身發冷且在發燒，同時伴隨咳嗽、流鼻水，說的過程中還咳了一聲，她怕傳染給其他人，因此決定自我隔離，「我希望只是一般感冒」。

而她擔心感染新冠肺炎這件事，卻是無解的，海蒂表示有嘗試找醫生做檢測，而且連找了2位醫師，「他們都說無法幫我篩檢」，結局讓人非常沮喪，但海蒂仍貼心打起精神安慰大家，希望眾人要好好保持健康，而海蒂的報告影片吸引各大媒體關注，報導後更引發廣泛討論，讓網友大嘆即使有錢有地位，在美國似乎也無法接受篩檢，讓人相當不安。

(中時電子報)