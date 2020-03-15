23歲唐姓男子2017年想帶女友、女友母親出國遊玩，竟向日本籍同學的外婆佯稱他祖母在大陸進行器官移植，急需醫療費，騙取日籍同學外婆的信用卡資訊後，到旅行社刷卡支付機票等旅遊費用，共詐騙326萬多元。台北地院審理時，唐男認罪，表示願分期賠償，依詐欺得利罪判處唐男徒刑1年4月，緩刑5年，須分期賠償日圓1512萬2517元。

判決指出，唐男2017年7月31日，因想帶女友及女友母親出國遊玩，急需金錢，明知他因故與家人斷絕往來，並無資力，以MESSENGER通訊軟體及E-MAIL透過日本籍同學，向同學的外婆謊稱其祖母在大陸廣東省中山大學附屬第五醫院進行肺移植手術，急需醫藥費。

唐男並提供祖母的護照、台胞證、照片、備忘錄、銀行存款證明書、移植手術後恢復醫療估價單影本，取信同學外婆，同學外婆遂提供她個人信用卡正反面照片給唐男，讓唐支付醫療費用。

但唐男取得信用卡資訊後，竟在翌日到新北市某家旅行社，將信用卡卡號交給旅行社，一天之內刷卡消費4筆，購買機票及支付旅費，共詐取326萬280元。事後因同學外婆找不到唐男，遂與孫子來台依據帳單地址到旅行社查詢，得知唐男並非支付醫療費用，另聯絡唐男父親，才知唐男因故與家人斷絕往來，根本無需支付祖母的醫療費，始知受騙，報警處理。

(中時 )