李亞萍、余天的二女兒余苑綺2019年生下小兒子後，直腸癌復發，發現體內有8顆腫瘤，包含淋巴結4顆、肝3顆以及肺1顆，歷經多次化療後已好轉，沒想到2月11日她再次入院切除肺部腫瘤及部分肺葉，又檢查出淋巴有5顆腫瘤，包含1顆惡性以及4顆良性。李亞萍15日受訪表示：「綺綺狀態不好，如果不是為了2個小孩，她要放棄。」令人心疼。

李亞萍提及，余苑綺本來已經要準備進行肝的手術，但淋巴發現惡行腫瘤，由於會循環全身，所以肝的手術先暫緩，先以淋巴惡性腫瘤的化療為主，「因為淋巴會跑、會遊走，比較危險，所以肝先暫停，先治療淋巴，都是醫生在安排，我們都聽醫生的。」語氣中充滿疲憊與不捨的她，希望女兒能堅強度過。

22日即將度過70大壽的李亞萍，兒子余祥銓近日才為她低調慶生，問及當天余苑綺是否一起慶祝，李亞萍難過表示：「沒有一起過，她不舒服，剛剛才化療出來。」她希望外界一起幫女兒集氣度過難關。

(中時 )