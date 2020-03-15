全國學生音樂比賽個人決賽明（16）起在新北市開跑，為期15天，共計2035位選手參賽，加上陪同者，預估超過萬人前來，新北市教育局表示，為備戰防疫，除以三階段措施嚴格把關，投入的人力、經費也是最多的一次，如學生因發燒無法參賽，更規劃史上首次補賽機制。

教育部日前宣布，今年度全國學生表演藝術類競賽，包括音樂、舞蹈等項目，團體賽學生有8萬多人，為避免群聚感染之虞，採暫停辦理，另個人賽因規模較小，且關乎學生升學權益，在高規格防護措施下，仍如期舉行。

教育局指出，全國學生音樂比賽個人決賽將於安溪國中、中信國小、三和國中、碧華國小及四號公園文創演藝廳舉行，共計2035位參賽者，另含伴奏、攝影等陪同者，估計逾萬人前來，新北市以「賽前部署、賽期把關、賽後安心」3階段嚴正把關，並結合防疫7原則(備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、發燒不參賽)，落實各項防疫措施。

此外，衛生局資源也於各賽場外設有專業救護站，以隨時處理特殊或緊急狀況，為所有參賽者、陪同人員及工作人員之健康把關，全力防疫。

教育局長張明文表示，因應疫情，新北市此次投入的人力及經費也是最多的一次，同時為了顧及參賽者權益，更規劃史上首次補賽機制，學生如因發燒或身體不適無法參賽，仍有補賽機會，另也呼籲所有人員應做好自主體溫量測及身體健康防護，攜手杜絕疫情。

(中時 )