《76号恐怖書店》系列短片首部曲《租屋》，劇中變態房東詭異的笑較具寫實，在今（15日）凌晨於網路公開後，被反映「感覺隨時可能出現在身邊」讓人發毛。女主角黃瀞怡（小薰）就透露有場戲是自己拖著行李跟小孩視訊時，演出房東的賴澔哲突然出現在身後，當下讓她感到毛骨悚然，「代表著他走路都沒有聲音、呼吸聲音很小，幾乎是用變態的方式跟人靠近。」拍完後仍心有餘悸。

但私下生活幾乎沒有遇過變態騷擾的小薰，推論可能是自己看起來比較嚴肅「因為我不笑，常被誤以為難相處或是很兇。」不過若真遇到，小薰也表示早有防備「我有隨身攜帶的防狼噴霧或是噴口腔的薄荷噴霧，一有狀況我一定會猛往對方臉上噴。」她認為不能因不怕危險而少了防範，該有的措施都還是得具備齊全才行。

這回她在劇中不僅爬下床底，還只在不到五坪的小房間來回奔竄，但她卻慶幸導演沒有太磨戲，小薰形容：「導演都在微笑，雖然拍恐怖片卻很溫柔。」還加碼爆料導演一個人可以嗑完一整包瓜子，常虧他是靠嗑瓜子紓壓。日前恰好遇該劇導演莊絢維生日，小薰與系列作品中的演員陳庭妮、張書偉一同在宣傳行程幫忙慶生，同時連番為他許願，「希望導演成為台劇的天花板，每年創新高度」吹蠟燭前小薰先行幫導演許下宏願外，也不忘為自己預定戲約，期望導演未來為她量身打造「英雄片」。

一心想成為漫威系列的女英雄的她，認為拯救就是一種母愛的發揮，這次劇中就當起了有個7歲兒子的媽，她認為「女人天性就有母愛」小薰說加上自己以前是護校生，都會到醫院去實習，不免都會遇到小朋友，加上有個可愛的小姪女，「所以在拍戲的時候，就把母愛、同理心多從內心挖掘出來。」但被周遭朋友問起怕不怕演媽後被定型，小薰認為「觀眾眼睛是雪亮的」會了解她是依角色而去做改變，並不會演過媽媽了而回不去。《租屋》已於今（15日）午夜凌晨12點在myVideo登場。

小薰在《76号恐怖書店》系列之一《租屋》畫上血妝增添驚悚感。（圖／七十六号原子提供）

小薰在劇中雖演出母親一角卻不怕被定型。（圖／七十六号原子提供）

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(中時電子報)