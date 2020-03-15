以色列總理尼坦雅胡14日宣布，將自15日起，關閉全國餐廳、咖啡店等公共場所，同時借鏡台灣防疫經驗，將使用反恐科技，追蹤新冠患者動態。

以色列昨（14）日單日激增50例新冠肺炎確診病例，因應疫情升溫，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同日宣布，自15日起，全國餐廳、咖啡店等休閒娛樂場所全數關閉，同時，他也稱師法台灣，將運用反恐科技，追蹤新冠肺炎患者動態。

綜合以色列《國土報》（Haaretz）、《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，為對抗新冠肺炎疫情，以色列總理尼坦雅胡昨日宣布，自周日起，以色列全國幼稚園、托兒所，以及餐廳、咖啡店、電影院等全數關閉，除了超市、藥局、加油站等仍照常營業外，其餘休閒活動全數禁止，一般聚會不得超過10人，尼坦雅胡也呼籲國民盡量待在家裡、遠端洽公。

除此之外，尼坦雅胡同日也宣布，將使用「反恐科技」追蹤新冠肺炎患者位置，他稱，已獲得以國司法部許可，在不經過新冠患者同意下，使用情報追蹤工具監控對方的行蹤，儘管他也承認這項措施會侵犯個人隱私，不過尼坦雅胡強調，當局將能掌握患者曾和誰在一起，感染病毒前後曾發生過什麼事，如此一來就只需要隔離新冠病毒，而不是整個國家。

尼坦雅胡表示，執行這項措施是參考台灣類似的成功防疫技術，稱新冠病毒是「隱形的敵人」，將用上所有手段對抗病毒傳播，包括那些至今他都避免對一般人使用的科技、數位手段。他更強調，以色列是少數幾個擁有這項技術的國家，整個以色列政府及人民應該盡一切所能不要被感染，同時也不要感染別人。

以色列至今有193例確診病例。

(中時電子報)