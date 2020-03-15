成為新科立委後，我平常在立法院工作，但回到家的身分就成為「爸爸」，除了自己的衛生習慣要好好管控外，因為孩子還小，所以我和太太也會叮嚀他們外出一定要戴口罩，手不要亂摸東西，更不能去揉眼睛跟放進嘴巴，幼稚園年紀的孩子還不懂自律，身為家長還是要多提醒注意。

在消毒的部分，因為酒精會讓皮膚乾燥，所以我們家比較少用酒精，都以茶樹精油自製乾洗手消毒代替酒精；同時因為這一次病毒主要是上呼吸道感染，保護喉嚨很重要，所以早上起床都會要孩子們喝一杯溫開水，先把身體開機再出門去學校吃早餐。

我自己平常很喜歡運動，假日時去跑步、爬山或騎腳踏車也會讓我覺得很舒服，同時也能增強抵抗力，像最近我與同黨的立委蔡壁如就時常一起邊運動、邊宣導法案。放假在家時，我也會帶著孩子去大稻埕騎腳踏車，因為我認為，要防止病毒除了常洗手、戴口罩外，只要自身抵抗力好，身體一定會健康。

我最喜歡的運動算是走路，我有時下班回家，也會提早兩站公車站牌下車用走的，走路的時候能想事情，也能讓久坐一天的身體活動活動增強抵抗力，當然也希望疫情盡快落幕，結束大眾的擔心。

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(中時電子報)