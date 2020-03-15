行政院日前宣告台中市的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》因抵觸《空污法》等等，部分條文無效。新北市議員葉元之認為，這對於同樣正在推動減煤的新北市來說，是唇亡齒寒，各縣市政府應該要團結一致，若中央用同樣手段對付新北，將使新北市長侯友宜推動「無煤城市」的努力，受到中央掣肘。

葉元之指出，為了減少空氣汙染，新北市政府近年來推動減媒，從朱立倫市長時代的2016年7月，就不再核發新的生煤使用許可，同時既有鍋爐之生煤使用許可期限，也統一至去年底為止。

2018年侯在與蘇貞昌競選新北市長時，對於民進黨要設立深澳燃煤電廠，曾表明當選後決不會核發生媒許可證，某種程度使民進黨不再堅持燃煤電廠的設立。侯上任後，更宣示2023年要讓新北成為「無煤城市」，成為台灣第一個加入「脫煤者聯盟」的縣市。

行政院現在居然認為有關不再核發生煤使用許可證的規定，是禁止並剝奪人民申請的權利，直接宣告自治條例無效。葉元之認為此理由完全可以套用在新北市身上，未來新北市不核發新設生媒許可證，中央也可以干涉。這會讓新北推動減媒受到中央的牽制，侯市長「無煤城市」的努力，也將被迫打折。

葉並指出，中央宣告台中生媒條例無效的理由也站不住腳。根據《空污法》第28條，事實上人民固然有申請生煤許可的「權利」，而法規也授權地方政府核發與否的「權力」，現在行政院說地方政府不能不核發，一定要把生煤「用好用滿」，有道理嗎？

葉元之表示，地方政府努力減少空污，卻要被中央說「不可以」，實在讓人難以接受。各縣市政府應該要團結一致，新北市一定要硬起來，為四百萬市民，嚴正向中央抗議。

(中時 )